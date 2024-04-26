Россиянам рассказали о погоде на Первомай

Праздник 1 мая встретит россиян теплом, возможно, с небольшим дождем. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На 1 мая будет вполне теплая погода. Понизится давление, но все равно оно будет около или выше нормы. Облачно, вероятны небольшие кратковременные дожди», — заявил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в ночь на праздничный день ожидается температура около 8-10 градусов тепла, а днем — 18-20 градусов.

До этого Гидрометцентр России пообещал москвичам июньскую погоду на предстоящих выходных.

Напомним, жителей Москвы предупредили, что в первые майские выходные будет комфортная погода, а вот ближе ко Дню Победы заметно похолодает из-за влияния циклона с Таймыра. Сообщалось также, что с 25 апреля в Москве ухудшится погода — ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

Экологи ранее назвали регионы с высокой вероятностью лесных пожаров летом 2024 года.