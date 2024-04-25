«Надо преподать урок»: что Россия может ответить США на конфискацию своих активов Сенатор Цеков пообещал США болезненный ответ на конфискацию активов РФ

В МИД России рассматривают возможность понижения уровня дипотношений с США в случае принятия Вашингтоном практических шагов по конфискации активов Москвы. В Госдуме допускают ответные меры в отношении западных активов, а в Совфеде предрекают ослабление США из-за изъятия резервов РФ. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты при этом считают, что «игра уже идет вне всяких правил», поэтому вопрос стоит не просто в понижении или разрыве дипотношений.

Палата представителей конгресса США на прошлой неделе одобрила финансовую помощь для Украины на почти $61 млрд, утвердив и положение о возможной конфискации российских суверенных активов в пользу Киева. Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, если Вашингтон пойдет на практические шаги по последнему пункту, Москва может в качестве ответной меры снизить уровень дипотношений с ним.

«Насколько можно судить на данном отрезке администрация США считает необходимым продолжить обсуждение в формате «Группы семи» (G7 объединяет Францию, США, Канаду, Японию, Британию, Италию и ФРГ ) со своими, так называемыми единомышленниками, а фактически со своими подчиненными то, как действовать применительно к нашим суверенным и другим активам в связи с тем, что основная их часть отказалась, в силу обстоятельств, не столько в США, сколько в европейских государствах», — пояснил дипломат.

Он добавил, что понижение уровня дипотношений лишь одна из возможных реакций на конфискацию активов России. Рябков заметил, что это не исключает принятие мер экономического и материального характера против Запада.

«Ответ России США не понравится»

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы позитивно оценивают меры, упомянутые Рябковым. Так, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что вариантов ответа может быть много:

«Понижение уровня отношений, вероятно, будет очень болезненным шагом для США. Это такой ассиметричный ответ на их действия против России. Все действия Вашингтона идут на его ослабление, в том числе финансовой системы и доллара. Если США конфискуют активы России, то к ним упадет доверие в мире и снизится значимость доллара. Какой смысл хранить свои резервы в американской валюте, если они могут их отобрать? Просто так это все не пройдет. СВО справедлива, если они этого не понимают, то осознают со временем».

В то же время первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что, помимо возможности понижения дипломатических отношений, есть и другие действия, которые могут последовать в ответ на конфискацию активов РФ.

«К примеру, у нас тоже есть чего конфисковывать [у Запада]. Кроме того, Россия может отказаться от каких-то своих обязательств, в том числе в области патентов и штрафов за те или иные технологии. Москва может выйти из подобных соглашений и действовать как ей удобно. Вероятно, США ответные меры России не понравятся», — заключил депутат.

«Дальше падать некуда»

Как сообщило агентство Reuters, G7 планирует прийти к общей позиции по конфискации доходов от замороженных российских активов до саммита в июне . Источники уточнили, что речь идет не о передаче всех резервов РФ в размере примерно $300 млрд Киеву. По их словам, наиболее реальный вариант — использовать доходы с активов как залог по кредитам или облигациям, выпущенным для помощи Украине.

С точки зрения ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, суверенные активы России — лакомый кусок для США, в особенности в контексте поддержки Украины.

«По самым скромным оценкам Запад уже оказал Киеву помощь на $233 млрд, с новым пакетом США на $61 млрд это почти $300 млрд. Активы России тут — способ возместить себе ущерб от поддержки Украины, плюс еще какое-то время продержать эту страну на плаву.

Что касается ответных мер, то они понадобятся и вопрос будет не просто в понижении или разрыве дипотношений. Если Запад конфискует российские активы, то нам нужно действовать также. Скорее всего, США действительно на это пойдут. Игра уже идет вне всяких правил», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Блохин добавил, что отношения России и США по факту «пробили столько уровней дна», что дальше им падать уже некуда. Он уверен, что на этом фоне вполне реален полный разрыв дипотношений сторон.

В свою очередь политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил «Газете.Ru», что давным-давно пора имплементировать в отношениях с такими странами, как Великобритания, Польша и США практику ограниченного дипломатического представительства.

«На сегодняшний день характер наших отношений с данными странами не соответствует заявленному статусу на уровне послов. Мы совершенно открыто говорим о том, что у нас идут военные действия и США с НАТО являются их непосредственными участниками. Усугубить ситуацию тут уже невозможно», — заметил эксперт.

Он не исключил, что предложение МИДа подействует как «отрезвляющий душ» на западные государства, и подчеркнул, что понижение уровня отношений должно стать лишь первым ответным шагом.

«В конечном итоге ультимативная позиция может дать позитивные результаты для России. Надо преподать урок — отозвать посла, понизить уровень отношений до минимума. Никаких ограничений для въезда в нашу страну и гуманитарных связей, но политические и экономические контакты нужно абсолютно заморозить», — резюмировал эксперт.