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Ученые нашли огромную концентрацию кокаина в водах крупнейшего порта Латинской Америки

FAPESP: в бразильском заливе Сантус сравнялись уровни кокаина и кофеина

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Unsplash

Бразильские ученые из Исследовательского фонда Сан-Паулу (FAPESP) заявили, что воды залива Сантус загрязнены большим количеством кокаина. Доклад опубликован на официальном сайте FAPESP.

На берегу залива Сантус расположены крупнейший город Бразилии Сан-Паулу и самый большой морской порт Латинской Америки.

Как показал анализ проб воды, концентрация кокаина в заливе оказалась сравнима с содержанием кофеина — крайне распространенного загрязнителя, который содержится в кофе, чае, безалкогольных напитках и других продуктах.

«Кокаин сегодня, по сути, является загрязнителем залива Сантус. Мы обнаружили, что заражение наркотиками распространилось по всему региону. Если представить потребление кофеина, речь идет об огромной концентрации кокаина», — отметил один из авторов исследования, профессор Камило Диас Сибра.

Наркотическое вещество вызывает серьезные токсикологические эффекты у бурых мидий, мангровых устриц и угрей, подчеркнули специалисты. Лабораторные анализы показали, что коэффициент биоаккумуляции кокаина в бурых мидиях более чем в тысячу раз превышает концентрацию в воде. Наркотик разрушает эндокринные и репродуктивные системы морских животных.

Ученые предполагают, что кокаин попадает в море в период наплыва туристов, посещающих ежегодный карнавал в Сан-Паулу.

Ранее врачи выяснили, что кокаиновая зависимость заставляет мозг быстро стареть.

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