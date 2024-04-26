В «Спартаке» прокомментировали судейство в игре против ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что не обращает внимания на работу арбитров. Его слова приводит «Газета.Ru».

Дерби обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

«Меня не волнуют судейские решения, по окончании игры они остаются уже в прошлом. Насчет ошибок арбитра — я знаю, что судьи стараются максимально хорошо выполнить свою работу, они получают за свою работу заработную плату, их работу должны оценивать не мы, а их работодатели — Российский футбольный союз», — заявил Слишкович.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Владимир Слишкович заявил, что доволен ничейной игрой против ЦСКА.