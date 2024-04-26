Еще одна страна присматривается к БРИКС

Камбоджа готова развивать сотрудничество с БРИКС, разделяет подходы объединения по некоторым вопросам. Об этом заявили «Известиям» в посольстве страны в России.

Там заявили, что Камбоджа не подавала заявку на вступление в БРИКС. В дипмиссии также заявили, что не располагают информацией о планах королевства относительно присоединения к объединению, формата участия в нем.

Вместе с тем в посольстве рассказали, что руководство Камбоджи «выражает взгляды, созвучные многим идеям» БРИКС. Например, речь идет о вопросах поддержки формирования демократического многополярного мира, укрепления глобальной безопасности и стабильности, соблюдения принципов международного права при центральной роли ООН, отказа от односторонних мер принуждения, уточнили в дипмиссии.

В диппредставительстве отметили, что учитывая схожесть взглядов стран БРИКС и Камбоджи на будущее мироустройство, королевство в период председательства России в объединении готово выстраивать позитивное и созидательное сотрудничество с партнерами, в том числе в рамках БРИКС+.

До этого Колумбия выразила намерение стать полноправным участником БРИКС.

Ранее Путин назвал необратимой дедолларизацию в БРИКС.