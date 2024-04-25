Дорогое шампанское, нет просрочке и переводы до 30 млн рублей: что изменится для россиян в мае Какие законы вступают в силу с 1 мая

В России начнут дорожать игристые вина, просроченная «молочка» не дойдет до покупателя, а клиенты банков смогут без комиссии переводить со счета на счет до 30 млн рублей. «Газета.Ru» рассказывает, какие законодательные изменения вступают в силу в мае и как они отразятся на жизни россиян.

Вино и шампанское подорожают

С 1 мая будет увеличена ставка акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское. Налог должен был вырасти почти в три раза — до 141 рубля за литр, но согласно указу президента будет повышен до 119 рублей. Повышение акцизов неизбежно повлечет за собой рост цены продукта для конечного потребителя.

В целом спиртные напитки вырастут в цене на 10-15%, пиво — на 5%, а вот импортное дешевое вино — в 2-3 раза, прогнозировал глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин на страницах «Российской газеты» в начале года.

В апреле «Абрау-Дюрсо», одна из ведущих российских винодельческих компаний, объявила, что планирует повысить цены на свою продукцию на 7–35% в зависимости от конкретного наименования.

Шанс передумать насчет договора с НПФ

Вводятся новые правила работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с клиентами. Теперь у россиян появится возможность в течение двух недель после подписания договора с НПФ расторгнуть его (если он был оформлен через агента).

Кроме того, в ключевом информационном документе, который такой фонд предоставляет клиентам перед заключением договора, теперь должны фиксироваться размер возмещения и порядок выплат в случае аннулирования лицензии или банкротства фонда.

Перевод до 30 млн руб. без комиссии

В мае вступают в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Теперь клиенты российских кредитных организаций смогут переводить до 30 млн руб. без комиссии между своими счетами в разных банках.

При разработке закона депутаты Госдумы отмечали, что банки устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом кредитном учреждении — фактически создают заградительные условия.

«Лимит бесплатных переводов может использоваться, например, для перевода своих сбережений или зарплаты из одного банка в другой и на финансовую платформу, чтобы открыть вклад на привлекательных условиях, или для зачисления на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку», — пояснял РБК представитель ЦБ.

Нацеленным на обучение

В соответствии с поправками в закон «Об образовании», вступающими в силу в мае, абитуриенты смогут подавать заявления о приеме на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета только в один вуз на одну образовательную программу.

Целевое обучение предполагает, что абитуриент еще до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. Таким образом у будущего студента появляется возможность получить образование за его счет.

Максимальный срок отработки после получения образования в вузе или колледже по целевому направлению не должен будет превышать пять лет. Минимальный срок отработки остается без изменений — три года.

Заказчиками целевого обучения могут быть федеральные госорганы, органы государственной власти в регионах, а также юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Новые изменения коснутся и заказчиков. Теперь они будут должны размещать свои предложения на платформе министерства труда в разделе «Работа в России». При этом абитуриенты смогут выбирать варианты в любом регионе России, независимо от места фактического проживания.

Конец просрочке

С 1 мая 2024 года вы не сможете в крупных торговых сетях случайно приобрести просроченную молочную продукцию. Товары с истекшим сроком годности, зарегистрированные в системе маркировки «Честный знак», не получится пробить на кассе.

Система обязательной маркировки «Честный знак» разработана для борьбы с контрафактными товарами. Она объединяет всех участников оборота: от производителей до розницы. На упаковку наносится специальный код и единица товара вносится в базу данных.