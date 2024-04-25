Дорогое шампанское, нет просрочке и переводы до 30 млн рублей: что изменится для россиян в мае

Вино и шампанское подорожают
С 1 мая будет увеличена ставка акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское. Налог должен был вырасти почти в три раза — до 141 рубля за литр, но согласно указу президента будет повышен до 119 рублей. Повышение акцизов неизбежно повлечет за собой рост цены продукта для конечного потребителя.
В целом спиртные напитки вырастут в цене на 10-15%, пиво — на 5%, а вот импортное дешевое вино — в 2-3 раза, прогнозировал глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин на страницах «Российской газеты» в начале года.
В апреле «Абрау-Дюрсо», одна из ведущих российских винодельческих компаний, объявила, что планирует повысить цены на свою продукцию на 7–35% в зависимости от конкретного наименования.
Шанс передумать насчет договора с НПФ
Вводятся новые правила работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с клиентами. Теперь у россиян появится возможность в течение двух недель после подписания договора с НПФ расторгнуть его (если он был оформлен через агента).
Кроме того, в ключевом информационном документе, который такой фонд предоставляет клиентам перед заключением договора, теперь должны фиксироваться размер возмещения и порядок выплат в случае аннулирования лицензии или банкротства фонда.
Перевод до 30 млн руб. без комиссии
В мае вступают в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Теперь клиенты российских кредитных организаций смогут переводить до 30 млн руб. без комиссии между своими счетами в разных банках.
При разработке закона депутаты Госдумы отмечали, что банки устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом кредитном учреждении — фактически создают заградительные условия.
«Лимит бесплатных переводов может использоваться, например, для перевода своих сбережений или зарплаты из одного банка в другой и на финансовую платформу, чтобы открыть вклад на привлекательных условиях, или для зачисления на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку», — пояснял РБК представитель ЦБ.
Нацеленным на обучение
В соответствии с поправками в закон «Об образовании», вступающими в силу в мае, абитуриенты смогут подавать заявления о приеме на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета только в один вуз на одну образовательную программу.
Целевое обучение предполагает, что абитуриент еще до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. Таким образом у будущего студента появляется возможность получить образование за его счет.
Максимальный срок отработки после получения образования в вузе или колледже по целевому направлению не должен будет превышать пять лет. Минимальный срок отработки остается без изменений — три года.
Заказчиками целевого обучения могут быть федеральные госорганы, органы государственной власти в регионах, а также юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Новые изменения коснутся и заказчиков. Теперь они будут должны размещать свои предложения на платформе министерства труда в разделе «Работа в России». При этом абитуриенты смогут выбирать варианты в любом регионе России, независимо от места фактического проживания.
Конец просрочке
С 1 мая 2024 года вы не сможете в крупных торговых сетях случайно приобрести просроченную молочную продукцию. Товары с истекшим сроком годности, зарегистрированные в системе маркировки «Честный знак», не получится пробить на кассе.
Система обязательной маркировки «Честный знак» разработана для борьбы с контрафактными товарами. Она объединяет всех участников оборота: от производителей до розницы. На упаковку наносится специальный код и единица товара вносится в базу данных.