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ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов

«Известия»: депутаты Госдумы попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов

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Toby Melville/Reuters

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России попросили проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе. Соответствующее обращение глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова направили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, сообщает газета «Известия».

В документе сказано, что, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по РФ в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 7244 рублей. При этом в марте она увеличилась на 23% к аналогичному периоду 2023 года, до 7345 рублей.

Депутаты считают, что сложившаяся ситуация противоречит поставленной президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию цели по увеличению интенсивности авиасообщения в стране в 1,5 раза к 2030 году.

«Просим вас провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны», — говорится в обращении.

До этого руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что агентство рассмотрит стоимость авиабилетов и при необходимости представит предложения по ее снижению.

12 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении авиакомпании S7. В ведомстве заявили, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.

Ранее авиаэксперт предрек скачок цен на авиабилеты в России.

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