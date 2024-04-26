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В финском городе дважды за неделю сорвали украинский флаг у здания мэрии

Yle: в Лаппеенранте дважды за неделю сорвали украинский флаг у здания мэрии

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Reuters

В финском городе Лаппеенранта дважды за неделю сорвали размещенный у мэрии украинский флаг. Об этом сообщает издание Yle.

Возле здания мэрии установлено несколько флагштоков, на один из них был водружен украинский флаг. Впервые его сорвали на прошлых выходных. Через несколько дней веревки вновь были перерезаны на флагштоке с флагом.

Сотрудники мэрии обратились к сотрудникам полиции, они пообещали найти нарушителей порядка как можно скорее.

До этого президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не видит перспектив решения российско-украинского конфликта с помощью дипломатии, достичь мира, по его словам, можно только на поле боя.

Политик подчеркнул, что много лет участвовал в мирном посредничестве, в котором многое начинается с диалога, а после — продолжается установлением параметров.

Позже министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что странам Европейского союза удастся «наскрести на складах» военную помощь для Украины.

Ранее в Финляндии не увидели причин отправлять войска на Украину.

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