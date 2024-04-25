«Я к иноагентам себя не отношу». Галкин подал жалобу на судебные решения по его статусу Юморист Галкин вновь подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из иноагентов

Шоумен Максим Галкин* вновь пытается снять с себя статус иноагента. На этот раз он подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра. В прошлом году Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Галкина с требованием снятия статуса иноагента, затем Московский городской суд признал законным это решение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в очередной раз попытался обжаловать решение о признании его иноагентом. Он подал кассационную жалобу, выяснил ТАСС

«Второй кассационный суд получил жалобу на решения судов нижестоящих инстанций, которыми Галкину отказано в исключении из реестра иноагентов», — сообщили в суде.

Галкин – иноагент

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно публиковал в соцсетях свое негативное отношение к СВО и высказывал это на концертах. В этом же году Галкин вместе с супругой — певицей Аллой Пугачевой и детьми переехали в Израиль.

«Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу», — прокомментировал в соцсетях свое положение Галкин.

Тем не менее 11 мая 2023 года комик обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признать незаконным решение Минюста. В обосновании Галкин указал, что узнал о своем новом статусе из СМИ. Он отметил, что «является российским артистом, пародистом, юмористом, шоуменом» и никогда не осуществлял политическую деятельность.

«С распоряжением Минюста России не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву. Копия распоряжения не направлялась истцу», — говорилось в иске.

Галкин отметил, что внесение его имени список иностранных агентов «является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни». Он добавил, что это решение обусловлено политической мотивацией.

Суд решил, что Галкин распространяет сообщения и материалы для неограниченного круга лиц на своем сайте, YouTube-канале, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter), Telegram-канале и во «ВКонтакте», причем некоторые из этих публикаций имеют политическую направленность.

«Управлением зафиксированы факты осуществления указанным лицом политической деятельности на адрес в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием», — сказано в решении суда.

По мнению представителя закона, Галкин выступает с концертами за границей, во время выступлений он в том числе говорит о внутренней и внешней политике России, а затем публикует отрывки в своих соцсетях. Суд посчитал, что иностранцы оказывают Галкину поддержку и предоставляют площадки для распространения его взглядов. По этим причинам иноагентство с Галкина не сняли.

Шоумен не согласился с вердиктом и обжаловал решение. Однако Московский городской суд признал законным отказ районного суда исключить Галкина из реестра иноагентов.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении.

Сейчас Галкин вновь обжаловал вердикт.

При этом в соцсетях он признает, что полученные от концертов средства частично переводит на помощь украинским беженцам: «Часть заработанных средств я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело».

Пугачева — не иноагент

Певица Алла Пугачева, супруга юмориста, также неоднократно высказывала свое недовольство об СВО. Она заявляла о солидарности с высказываниями супруга и попросила внести в реестр и ее имя, но этого так и не сделали.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России». Об этом он рассказал РИА Новости. Журавлев считает, что Пугачева «потеряла всякий стыд» из-за своих неоднозначных высказываний.

«И даже неплохо, что предателей и лжецов, как пену, вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян. Вот этот процесс нужно спешно и прекращать», — добавил депутат.