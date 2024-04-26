В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал чиновник.

На этой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 апреля обстреляли город Каховка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Он уточнил, что три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора.

23 апреля Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) город Шебекино.

В тот же день Гладков рассказал, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.