В Москве временно ограничат движение на ряде улиц

Из-за репетиции Парада Победы в Москве 26 апреля будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. По информации, опубликованной в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения начнут действовать 26 апреля в центре и на юго-востоке города.

В пятницу с 16:30 до 19:00 движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. Кроме того, с 17:30 до завершения мероприятия будет ограничено движение на нескольких центральных набережных и улицах.

Повторные ограничения для транспорта будут действовать с 23:30 на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, а также с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста.

В районе Таганской площади с 16:30 26 апреля до 3:00 27 апреля будет организовано двустороннее движение.

На всех указанных участках парковка будет запрещена вплоть до 27 апреля.

23 апреля организаторы отменили очное проведение «Бессмертного полка» в России.

До этого «Газеты.Ru» писала, что начало мая ассоциируется с длинными выходными, когда можно открыть дачный сезон или выбраться на природу на шашлыки. Идеологическая основа Праздника Весны и Труда — так сегодня в России официально называется 1 Мая — давно ушла на второй план. Однако изначально он был днем солидарности с рабочими, причем, американскими. Кто первым стал отмечать Первомай, как он вошел в число главных советских праздников и какие традиции с ним связаны — в материале издания.

Ранее еще в одном регионе отменили парад и салют в День Победы.