Не растерялись. Как сделавшие ставку на Россию бизнесмены попадают в список Forbes

Массовый исход западных компаний из России последних двух лет стал временем золотых возможностей для российского бизнеса. Пока одни в панике бежали в Израиль, Лондон и там умоляли о пощаде, другие сделали ставку на развитие и укрепление своего бизнеса внутри страны. Во многом именно благодаря последним российская экономика устояла под гнетом санкций и продолжает расти, а в недавно опубликованном списке миллиардеров Forbes число россиян достигло рекордных значений. О том, как смелость и преданность своей стране помогли российским бизнесменам преуспеть и попасть в новый список Forbes, — на «Газете.Ru»

Патриотизм приносит прибыль

Ставка на патриотизм принесла российским бизнесменам более чем ощутимые дивиденды. В списке Forbes «Миллиардеры мира 2024 года» общее число предпринимателей из России увеличилось сразу на 15 человек — до рекордных 125, причем 19 из них оказались здесь впервые. Совокупная стоимость их активов составляет 577 миллиардов долларов, что на 14 процентов превышает прошлогодние цифры. По информации издания, только 24 россиянина из списка стали беднее, чем в 2023 году.

Теперь по общему числу долларовых миллиардеров Россия занимает пятое место в мире, уступая лишь Германии, Индии, Китаю и США.

Примечательно, что во главе российской части списка Forbes оказались именно те бизнесмены, которые верили в будущее страны, не покинули ее в труднейшие времена и продолжали развивать отечественную экономику.

При этом многие новички списка грамотно сориентировались в ситуации, и либо приросли новыми активами, либо извлекли дополнительную прибыль для своего бизнеса за счет ухода иностранных конкурентов.

Конъюнктура успеха

Среди «конъюнктурщиков», удачно подхвативших брошенные иностранцами активы, является лидер новичков Иван Таврин. Как сообщает Forbes, он попал в список миллиардеров после того, как его Kismet Capital Group, входившая в консорциум, купила российские активы гиганта потребительских товаров Henkel в апреле 2023 года. Цена покупки, по информации издания, составила чуть более 660 миллионов долларов, что было как минимум вдвое ниже рыночной стоимости. Годом ранее бизнесмен выкупил одну из самых прибыльных компаний рунета Avito у нидерландских владельцев, также покинувших Россию. Результат – состояние в 2,4 миллиарда долларов на 2024 год.

Так же среди новоявленных миллиардеров — Владислав Свиблов, купивший российские активы канадской Kinross Gold в июне 2022 года за 340 миллионов долларов. Что, опять же, оказалось намного ниже их справедливой стоимости, которую российская пресса оценивала в полтора миллиарда долларов.

Одной из самых ярких, известных и при этом загадочных сделок минувших двух лет стала продажа российского бизнеса McDonalds с последующим переименованием его во «Вкусно и точка». Сеть полюбившихся россиянам бургерных приобрел никому не известный ранее бизнесмен Александр Говор. Он в мировой список Forbes не попал – в отличие от своего предположительного партнера по сделке, совладельца группы «Синдика» Арсена Канокова. По данным журнала, экс-глава Кабардино-Балкарии является совладельцем этой сети наравне с Говором, и во многом благодаря этому его совокупный капитал теперь оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Патриоты со стажем

Несколько иначе выглядит появление в списке другого новичка Forbes, Сергея Шишкарева, основателя крупнейшего в России транспортно-логистического холдинга – ГК «Дело». В отличие от миллиардеров по конъюнктуре, свою империю Шишкарев более 30 лет самостоятельно строил с нуля, принципиально развивая ее именно в России. Покупка у американского агропромышленного гиганта Cargill 25-процентной доли в зерновом терминале КСК стал очередным закономерным шагом после выкупа доли еще одного партнера – датской Maersk – в крупнейшем стране операторе контейнерных терминалов. Теперь самый большой в Азово-Черноморском бассейне терминал по объему перевалки зерна (а с ним и стратегически важный экспорт), равно как и все активы Шишкарева, которыми сегодня он управляет вместе с госкорпорацией «Росатом», полностью контролируется российской стороной, а сделка сделала Шишкарева долларовым миллиардером.

Значительно укрепил свое состояние и позиции на рынке основатель российского бренда одежды Gloria Jeans Владимир Мельников. Крупнейшая отечественная сеть в сегменте массмаркет, которую Мельников основал еще в 1988 году, не скупала активы ушедших иностранцев, но заметно выиграла от ухода ключевых конкурентов – таких, как Zara и H&M. На этом фоне совокупное богатство бывшего фарцовщика джинсами выросло до 1,7 млрд долл., обеспечив ему первое попадание в список Forbes.

Похожая история произошла и с бывшим совладельцем сети «Эльдорадо», а ныне владельцем обувной сети Kari Игорем Яковлевым – с той лишь разницей, что в список миллиардеров Forbes он вернулся, а не попал впервые.

Бизнесмены не носят плащи

Свежий список Forbes, таким образом, демонстрирует, что патриотичный российский крупный бизнес не растерялся в новых непростых реалиях, сумев не только извлечь для себя значительную выгоду, но и внести весомый вклад в российскую экономику. Последняя, успешно развивается, несмотря ни на какие санкции. Это признают даже западные эксперты. По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. А в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил еще более амбициозную задачу - войти в топ-4.

Пока одни новички списка Forbes-2024 обеспечивали бесперебойную работу множества бывших иностранных предприятий, спасая рабочие места, другие компенсировали опустевшие ниши своей продукцией и услугами. Так, Шишкарев признался, что уход крупнейших мировых морских перевозчиков с российского рынка, сложности с фрахтованием судов и закрытие традиционных маршрутов, прежде всего через Европу, заставили искать новые пути и способы обеспечения перевозок. «И бизнес решил эту задачу. Как вы видите, полки магазинов не опустели, предприятия не остановились», - отмечал Шишкарев в интервью ТАСС.

Впрочем, Владимир Мельников с сожалением говорит об уходе конкурентов, который помог ему стать долларовым миллиардером. «На нашем рынке нет никого, кто мог бы их заменить. А «Глория Джинс» вообще не может жить без конкуренции», — цитирует его Forbes.