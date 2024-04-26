Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ракетная опасность была отменена спустя почти 25 минут.

На этой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 апреля обстреляли город Каховка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Он уточнил, что три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора.

23 апреля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с использованием беспилотника город Шебекино.

В тот же день Гладков рассказал, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.