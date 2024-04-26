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На Украине произошел взрыв

«24 канал»: взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины

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Shutterstock

В Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинский «24 канал» в Telegram-канале.

«Взрыв произошел в Ивано-Франковской области», — сказано в сообщении.

В 22:27 по московскому времени в области была объявлена воздушная тревога.

26 апреля сообщалось, что российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры.

В этот же день стало известно, что в Сумах в результате взрыва оказалось повреждено административное здание и производственный цех.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ ударили по поезду ВСУ с личным составом.

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