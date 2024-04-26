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В Невинномысске Ставропольского края произошел крупный пожар

360: на Ставрополье в Невинномысске горят торговые павильоны

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В Невинномысске Ставропольского края горят торговые павильоны на центральном рынке. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел в торговых павильонах на улице Гагарина, 4. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

«По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек, 17 единиц техники», — пояснили в ведомстве.

До этого Telegram-канал «Санкт-Петербург online» сообщал, что в Петербурге дворник спас от пожара заблокированных на третьем этаже здания девушек, взобравшись по трубе.

Пока спасатели помогали заблокированным на третьем этаже людям спускаться по лестнице из одного окна, в другом находились еще три девушки.

25 апреля в клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле также произошел крупный пожар.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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