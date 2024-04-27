Ученые выяснили, что дорожный шум вредит птенцам и яйцам

Австралийские ученые из Университета Дикина изучили влияние шума автотрасс на развитие птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда в течение пяти дней транслировала яйцам зебровых вьюрков песни птиц, записи городского шума либо оставляла их в тишине.

То же самое ученые проделывали с новорожденными птенцами по четыре часа в сутки на протяжении до 13 ночей, не подвергая взрослых птиц воздействию звуков.

Выяснилось, что не вылупившиеся птицы и птенцы, подвергающиеся воздействию шума городского транспорта, испытывают долгосрочные негативные последствия для своего здоровья, роста и размножения.

Вероятность вылупления птичьих яиц оказалась почти на 20% ниже при воздействии звуков трафика. Проклюнувшиеся птенцы были более чем на 10% меньше и почти на 15% легче своих сородичей, появившихся на свет в более тихой обстановке.

Анализ красных кровяных телец и ДНК птенцов показал, что шумовое воздействие повреждает клетки крови и генетические фрагменты.

Эффект продолжался даже после того, как детенышей оградили от воздействия шума. Птицы, потревоженные шумом на ранних этапах своей жизни, произвели вдвое меньше потомства, чем их собратья.

Ранее ученые выяснили, что снится птицам.