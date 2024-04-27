При разборе завалов дома в Токмаке нашли тело мужчины

При разборе завалов в городе Токмак, который был атакован украинскими войсками, было найдено тело мужчины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что на данный момент это первый погибший в результате удара ВСУ по жилому дому. Трое пострадавших были прооперированы, один человек находится в критическом состоянии в реанимации.

Балицкий заявлял, что в результате обстрела многоквартирного дома в городе Токмаке полностью разрушены четыре квартиры.

Накануне ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом.

Вечером 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района.

В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар и попали снарядом в частный дом в Каховке.

Ранее в Херсонской области заявили о психологической атаке на местных жителей от ВСУ.