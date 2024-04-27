Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошла репетиция Парада Победы

РИА Новости: в Москве прошла репетиция 79-летия Парада Победы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве прошла репетиция 79-летия Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34.

Утром 26 апреля сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 24 апреля заявил, что в регионе не будут проводить Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» из-за рисков безопасности для жителей региона со стороны украинских обстрелов.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону не будут запускать фейерверк на 9 мая.

«Газета.Ru» писала, что начало мая ассоциируется с длинными выходными, когда можно открыть дачный сезон или выбраться на природу на шашлыки. Идеологическая основа Праздника Весны и Труда — так сегодня в России официально называется 1 Мая — давно ушла на второй план. Однако изначально он был днем солидарности с рабочими, причем, американскими. Кто первым стал отмечать Первомай, как он вошел в число главных советских праздников и какие традиции с ним связаны — в материале издания.

Ранее россиянам объяснили, где лучше всего носить Георгиевскую ленту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами