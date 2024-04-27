В Москве прошла репетиция Парада Победы

В Москве прошла репетиция 79-летия Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34.

Утром 26 апреля сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 24 апреля заявил, что в регионе не будут проводить Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» из-за рисков безопасности для жителей региона со стороны украинских обстрелов.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону не будут запускать фейерверк на 9 мая.

«Газета.Ru» писала, что начало мая ассоциируется с длинными выходными, когда можно открыть дачный сезон или выбраться на природу на шашлыки. Идеологическая основа Праздника Весны и Труда — так сегодня в России официально называется 1 Мая — давно ушла на второй план. Однако изначально он был днем солидарности с рабочими, причем, американскими. Кто первым стал отмечать Первомай, как он вошел в число главных советских праздников и какие традиции с ним связаны — в материале издания.

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