Экспортную пошлину на золото могут обнулить

Начиная с 1 июня возможно отменить экспортную пошлину на золото, одновременно со вступлением в силу закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото в размере 78 тыс. рублей за килограмм. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«План, во-первых, с точки зрения мини-маневра такой, все это реализовать с 1 июня», — заявил Моисеев.

По словам чиновника, в Минфине пришли к мнению, что заставить недобросовестных экспортеров платить соответствующие пошлины возможно только «драконовскими методами», которые могли бы нанести урон всей экспортной отрасли.

До этого заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую дополнительный НДПИ на золото.

Ранее российские ученые придумали альтернативный способ добычи золота при помощи бактерий.