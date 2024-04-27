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В Тегеране назвали виновных в терактах в Иране и России

Минобороны Ирана: теракты в России произошли из-за поддержки терроризма от США

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Shutterstock/FOTODOM

Теракты в России и Иране произошли из-за поддержки террористических группировок со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада. Об этом заявил министр обороны Исламской Республики Мохаммад Реза Аштияни на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане, передает Tasnim.

«Теракты в РФ и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», — сказал он.

Днем 26 апреля российские силовики задержали еще одного фигуранта по делу о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле».

Задержанный Джумохон Бегиджонович Курбонов является гражданином Таджикистана, уроженцем города Пархор 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч.3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

После этого стало известно, что Курбонов 11 апреля был задержан в Москве за хулиганство и пробыл 15 суток в заключении.

Ранее мама спасшего людей в «Крокусе» подростка рассказала о звонке из администрации президента.

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