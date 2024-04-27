Педиатра, оскорбившую память российского солдата, арестовали

Врача-педиатра Надежду Буянову, которая во время приема ребенка оскорбила память его отца-военнослужащего в зоне СВО, отправили в СИЗО за нарушение режима содержания. Об этом сообщает Telegram-канал »РБК» со ссылкой на адвоката Буяновой, Оскара Черджиева.

«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», — заявил Черджиев.

По словам адвоката, суд постановил отправить женщину в СИЗО за то, что она выехала за пределы Москвы без разрешения — однако, как утверждает Черджиев, его подзащитная имела такое право.

До этого следствие завершило расследование дела бывшего педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой и ужесточило предъявленное ей обвинение.

По данным следствия, на приеме в детской больнице женщина некорректно высказалась о павшем в зоне специальной операции (СВО) отце своего семилетнего пациента.

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