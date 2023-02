Недостижимая Бейонсе: как прошла 65-я церемония «Грэмми»

В ночь с 5 на 6 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония «Грэмми». Главной звездой вечера стала Бейонсе, получившая призы в категориях «Лучший танцевальный/электронный альбом» с пластинкой RENAISSANCE, «Лучшая танцевальная запись», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня». Певица не успела к открытию премии из-за пробок в Лос-Анджелесе и появилась в зале только на награждении.

Бейонсе установила рекорд по количеству завоеванных статуэток «Грэмми», вручаемых Академией звукозаписи США. Теперь в ее активе 32 награды. До нее рекордсменом по числу «Грэмми» был дирижер Георг Шолти, на счету которого 31 победа.

Призы за лучший альбом и лучший поп-альбом получил Гарри Стайлс за пластинку Harry's House. В категории «Лучшее сольное поп-исполнение» победила Адель с песней Easy On Me. В категориях «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее исполнение мелодичного рэпа», «Лучшая рэп-песня» победил Кендрик Ламар с композицией The Heart Part 5. Также он взял приз за лучший рэп-альбом за пластинку Mr. Morale & The Big Steppers.

Как прошла 65-я церемония «Грэмми», — в фотогалерее «Газеты.Ru».