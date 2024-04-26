Суд в Москве получил жалобу защиты Тимура Иванова на его арест

Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката заместителя главы министерства обороны России Тимура Иванова на арест обвиняемого. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, позже будет установлена дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить незаконное вознаграждение за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работах для Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности морального и физического состояния Тимура Иванова в СИЗО.