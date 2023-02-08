«Дорогой Штирлиц»: 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов родился в 1928 году в Павловском Посаде. Во время Великой Отечественной войны учился на токаря по металлу, потом работал на военном заводе. Вечерами с друзьями ходил в кинотеатр смотреть фильмы и втайне от родителей мечтал стать актером. В 1945 году он пытался поступить во ВГИК, но не поступил. Тем не менее из-за нехватки мальчиков его взяли на испытательный семестр.

Наибольшую известность актеру принесли его роли в «Молодой гвардии» (1948) и «Войне и мире» (1967). Самым успешным было сотрудничество Тихонова с режиссером Станиславом Ростоцким, с которым они стали друзьями. Актер сыграл в его знаменитых фильмах: «Дело было в Пенькове» (1957) и «Доживем до понедельника» (1968).

Но триумфом в его карьере стала роль разведчика Исаева-Штирлица в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973). Последним появлением на экране стало участие в кинокартине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» (2006).

Тихонов был женат дважды: на народной артистке СССР Нонне Мордюковой (до 1963 года) и на Тамаре Тихоновой. От первого брака у него родился сын Владимир (1950—1990), от второго – Анна. Дети пошли по стопам отца, став актерами.

Вячеслав Тихонов скончался 4 декабря 2009 года на 82-м году жизни. Долгое время у него были проблемы с сердцем. Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище Москвы.