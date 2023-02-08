Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Дорогой Штирлиц»: 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов родился в 1928 году в Павловском Посаде. Во время Великой Отечественной войны учился на токаря по металлу, потом работал на военном заводе. Вечерами с друзьями ходил в кинотеатр смотреть фильмы и втайне от родителей мечтал стать актером. В 1945 году он пытался поступить во ВГИК, но не поступил. Тем не менее из-за нехватки мальчиков его взяли на испытательный семестр.

Наибольшую известность актеру принесли его роли в «Молодой гвардии» (1948) и «Войне и мире» (1967). Самым успешным было сотрудничество Тихонова с режиссером Станиславом Ростоцким, с которым они стали друзьями. Актер сыграл в его знаменитых фильмах: «Дело было в Пенькове» (1957) и «Доживем до понедельника» (1968).

Но триумфом в его карьере стала роль разведчика Исаева-Штирлица в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973). Последним появлением на экране стало участие в кинокартине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» (2006).

Тихонов был женат дважды: на народной артистке СССР Нонне Мордюковой (до 1963 года) и на Тамаре Тихоновой. От первого брака у него родился сын Владимир (1950—1990), от второго – Анна. Дети пошли по стопам отца, став актерами.

Вячеслав Тихонов скончался 4 декабря 2009 года на 82-м году жизни. Долгое время у него были проблемы с сердцем. Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 350-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — день 350-й
«Республиканцы возьмут экономику США в заложники». Что Байден сказал конгрессу
Президент США Байден назвал военную спецоперацию России на Украине «испытанием на века»
Мутации и больные родственники: в каком случае женщине следует удалять маточные трубы
Российские онкологи поспорили с американскими врачами по поводу рака яичников
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6
МИД назвал число отказавшихся от гражданства России за 2022 год
Знакомая рассказала о семье, в которой отец избил пятимесячного ребенка, чтобы отомстить жене
Спасатели МЧС разобрали половину завалов после взрыва газа в Ефремове Тульской области
Новости и материалы
Бывший тренер «Спартака» Тедеско официально возглавил сборную Бельгии
Казахстан обновил правила получения иностранными гражданами разрешения на проживание
Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании на парковке
Командир Мангушев с позывным «Берег» скончался от полученной раны головы в ЛНР
Семья звезды «Танцев на льду» пострадала от землетрясения в Турции
Инсайдер прокомментировал слухи о романе Леонардо ДиКаприо с 19-летней моделью
Исследователи назвали самое стрессовое время суток
Айза назвала себя причиной распада группы CENTR
В Харькове заявили о повреждении объекта гражданской инфраструктуры
Власти сообщили, что число жертв землетрясения в Турции возросло почти до 7 тыс.
В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в нападении на мужчин на остановке
Производящая «Олейну» компания Bunge закрыла сделку по продаже бизнеса в России
В России разработан назальный спрей из хитина и яичного белка для доставки лекарств в мозг
Министр спорта Австрии Коглер выступил против участия сборной России в Олимпиаде-2024
The Sun: Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах
Старовойт заявил, что мобилизованные будут охранять границу с Украиной в Курской области
Красноярец врезался в машину полицейских, чтобы избежать ограбления
У жительницы Уфы отказали ноги после неудачного катания на картонке со склона
Все новости
Тест: сможете отличить выдуманные нормы ПДД от настоящих?
Нужно ли сигналить при обгоне автомобиля вне населенного пункта
Певица Валерия: «Не намерена влезать в семью сына с советами»
Певица Валерия рассказала о роли бабушки, «уколах красоты» и регулярных тренировках
Вырастить бедняка и неудачника: бизнес-коуч – об ошибках воспитания детей
Бизнес-коус Юлия Че: любовь к шоппингу выдает в нас «бедняков»
Турция сдвинулась на 3 м по отношению к Сирии из-за землетрясения
Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс. человек
«Элис, дорогая» с Анной Кендрик: точный портрет жертвы психологического насилия
Рецензия на драму «Элис, дорогая» с Анной Кендрик в главной роли
«Коалиция идет к победе». Сколько танков Германия передаст Украине
Spiegel: власти ФРГ одобрили поставку 178 танков Leopard 1 для нужд ВСУ
Первые кадры с места обрушения подъезда в Ефремове
«Цель — сеять рознь и раздор». Дипломатов США попросили не вести подрывную деятельность
ТАСС: посольству США вручили ноту с требованием не вмешиваться в дела России
Взрыв газа в пятиэтажке в Тульской области: что известно
При обрушении подъезда дома в Ефремове погибли пять человек
«Они говорят правду». Боррель заявил о поддержке СМИ-иноагентов в России
Глава евродипломатии Боррель сообщил, что ЕС поддерживает российские СМИ-иноагенты
«Я ее убила». В Химках школьница нанесла однокласснице до 100 ударов ножом
В Химках пятиклассница напала с кухонным ножом на бывшую подругу
Шойгу обвинил США в призывах «захватывать» территории РФ
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что Украина за январь потеряла более 6 500 военнослужащих
«Иной продукт». ЕС вывел смеси с российской нефтью из-под санкций
ЕС отменил ограничения на нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть