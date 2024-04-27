Дума обсуждает запрет в области криптовалют

Депутаты Государственной думы внесли поправки в проект о запрете организации обращения криптовалют. Об этом сообщается в файлах документа, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет об изменениях в статье 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«В России запрещается организация обращения цифровой валюты. Исключение — майнинг цифровой валюты и работа майнинг-пулов. Также запрещается реклама цифровых валют, реклама организации обращения цифровой валюты», — указано в правках к законопроекту.

Депутаты также указали, что будет пониматься под организацией обращения криптовалют: оказание услуг по обеспечению сделок или операций, которые повлекут переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если при осуществлении перехода будет использована информационная инфраструктура России.

До этого в России начали тестировать сервис по выявлению связей криптовалюты с фиатом.

Ранее биткоин резко подешевел.