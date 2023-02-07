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Жертв все больше: в Турции разбирают завалы после разрушительного землетрясения

В Турции продолжается разбор завалов после масштабного землетрясения магнитудой 7,7 и серии повторных толчков. Работу спасателей осложняют неблагоприятные погодные условия, электроснабжение и связь работают с перебоями.

По последним данным турецких властей, число погибших достигло 3 549 человек. Ранены 22 168 человек. Эти цифры постоянно растут. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, число жертв может вырасти в восемь раз.

В стране разрушено почти 6 тыс. зданий и объектов инфраструктуры, живыми из-под завалов удалось достать почти 8 тыс. пострадавших.

«Сейчас идет гонка со временем», — заявил в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «С каждой минутой, с каждым часом шансы найти выживших тают», – добавил он.

Турецкие сейсмологи проводят параллели с землетрясением 1999 года, произошедшим недалеко от Стамбула – в Измите. Его магнитуда составила 7,7. Погибли более 17 тыс.

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