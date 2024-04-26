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Тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога объявлена во всех подконтрольных Украине регионах

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Воздушная тревога объявлена во всех подконтрольных Украине регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В социальных сетях сообщается, что первые взрывы после объявления тревоги прозвучали в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях. Эти регионы находятся в западной и центральной частях страны.

По непроверенным данным украинской стороны, были осуществлены запуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Днем 26 апреля на севере города Харьков на Украине произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что из Харькова вывозят стратегические предприятия.

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