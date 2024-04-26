В Аргентине открыли новый вид проворных травоядных динозавров

Аргентинские палеонтологи из Музея естественных наук имени Бернардино Ривадавия в Буэнос-Айресе открыли новый вид динозавров, живших в позднемеловом периоде около 90 млн лет назад на территории современной Патагонии. Исследование опубликовано в научном журнале Cretaceous Research (CretRes).

Ученые выкопали кости существа в природном заповеднике Пуэбло-Бланко в южной провинции Рио-Негро, известной залежами ископаемых останков других динозавров, черепах, рыб и млекопитающих.

Ящеру присвоили имя Chakisaurus nekul, или чакизавр. Как показало изучение окаменелостей, эти животные были травоядными и передвигались на двух ногах.

Самые крупные чакизавры вырастали до трех метров в длину и достигали 70 сантиметров в высоту. От сородичей их отличал необычный изогнутый хвост, с помощью которого динозавр сохранял равновесие при беге.

Палеонтологи отметили, что чакизавры хорошо и быстро бегали, поскольку их окружало большое количество хищников и скорость служила главной защитой на равнинах доисторической Патагонии.

Ранее ученые нашли в горах Колумбии останки древних черепах.