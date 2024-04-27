Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В горящих на Ставрополье торговых павильонах обрушилась кровля

МЧС: в горящих в Невинномысске торговых рядах обрушилась кровля

close
100%
Подслушано Невинномысск' class="item-image" >
Телеграм-канал Подслушано Невинномысск

В горящих торговых павильонах на центральном рынке Невинномысска Ставропольского края произошло обрушение кровли. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«На пожаре в Ставрополье произошло обрушение кровли на 1 000 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал регионального МЧС сообщал, пожар произошел в торговых павильонах на улице Гагарина, 4.

Информации о пострадавших не приводилось, на месте работают порядка 50 огнеборцев и 17 единиц спецтехники.

Также Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщал, что в Краснодарском крае в микрорайоне Широкая щель курортного поселка Лермонтово сотрудники МЧС приехали на место крупного пожара в гостевом доме.

Местные жители сообщили, что перед пожаром слышали очень мощный хлопок. Некоторые заявили о возможном взрыве газа.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами