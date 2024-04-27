В горящих на Ставрополье торговых павильонах обрушилась кровля

В горящих торговых павильонах на центральном рынке Невинномысска Ставропольского края произошло обрушение кровли. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«На пожаре в Ставрополье произошло обрушение кровли на 1 000 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал регионального МЧС сообщал, пожар произошел в торговых павильонах на улице Гагарина, 4.

Информации о пострадавших не приводилось, на месте работают порядка 50 огнеборцев и 17 единиц спецтехники.

Также Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщал, что в Краснодарском крае в микрорайоне Широкая щель курортного поселка Лермонтово сотрудники МЧС приехали на место крупного пожара в гостевом доме.

Местные жители сообщили, что перед пожаром слышали очень мощный хлопок. Некоторые заявили о возможном взрыве газа.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.