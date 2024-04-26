Школьница упала с лошади и очутилась в реанимации с разрывом почки

В Сестрорецке 13-летняя девочка упала с лошади в конном клубе и очутилась в реанимации с разрывом почки. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел 25 апреля в конном клубе «Осиновая роща». Девочка, которая уже около трех лет занимается конным спортом, преодолевала препятствия в седле лошади. В ходе занятий животное упало вместе с ребенком.

Сотрудники клуба не предали инциденту большого значения — ушиб на теле ребенка помазали зеленкой, а позже девочка уехала домой. Однако там мать несовершеннолетней насторожили посинения на теле дочери, и тогда они обратились в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у девочки разрыв почки и закрытую травму живота. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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