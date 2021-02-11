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Голубые и розовые собаки: почему это не смешно

Жители города Дзержинска Нижегородской области обнаружили бездомных собак, окрашенных в ярко-голубой цвет. Они были замечены на территории завода «Дзержинское оргстекло», признанного в 2015 году банкротом. Как предположил в беседе с РИА «Новости» конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец, бездомные животные могли испачкаться в остатках «какой-то химии» в одном из заброшенных корпусов завода — например, изваляться в медном купоросе. Теперь власти города пытаются договориться с руководством частного предприятия, чтобы получить доступ на территорию, поймать собак и помочь им.

Хотя многие люди находят вид окрашенных животных забавным, а некоторые даже пытаются покрасить домашних питомцев, ветеринары уверены: это издевательство над ними — краска для них чрезвычайно опасна, поскольку содержит химические компоненты. Не зря появление животных неестественного окраса беспокоит общественность. Так, например, в 2017 году в Индии зоозащитники забили тревогу при виде собак голубого цвета в индустриальном районе Мумбая. А в России в том же году прокуратура начала проверку, когда в лесу неподалеку от Геленджика были найдены две собаки породы самоед, окрашенные в розовый цвет – заботу о них взяли на себя волонтеры местного питомника.

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Голубая собака возле завода &laquo;Оргстекло&raquo; в городе Дзержинск Нижегородской области Голубая собака возле завода &laquo;Оргстекло&raquo; в городе Дзержинск Нижегородской области
Голубые собаки возле завода &laquo;Оргстекло&raquo; в городе Дзержинск Нижегородской области Голубые собаки возле завода &laquo;Оргстекло&raquo; в городе Дзержинск Нижегородской области
Розовые собаки на набережной в Геленджике, 2017 год Розовые собаки на набережной в Геленджике, 2017 год
Извалявшиеся в пищевом красители бульдоги из Таиланда, 2019 год. Хозяйка рассказала, что собаки не пострадали, но их долго пришлось отмывать Извалявшиеся в пищевом красители бульдоги из Таиланда, 2019 год. Хозяйка рассказала, что собаки не пострадали, но их долго пришлось отмывать
Голубая собака, которую обнаружили в Сербии в 2013 году Голубая собака, которую обнаружили в Сербии в 2013 году
В греческом городе Схиматари в 2018 году щенка покрасили в красный цвет, чтобы продать дороже из-за необычной «окраски» В греческом городе Схиматари в 2018 году щенка покрасили в красный цвет, чтобы продать дороже из-за необычной «окраски»
Собака, испачканная краской, которую обнаружили в февраля 2021 года в подмосковном Подольске Собака, испачканная краской, которую обнаружили в февраля 2021 года в подмосковном Подольске
Бездомная собака, которую неизвестные покрасили из баллончика, обнаруженная в 2016 году в Ижевске Бездомная собака, которую неизвестные покрасили из баллончика, обнаруженная в 2016 году в Ижевске
Голубая собака, обнаруженная в индустриальном районе Мумбаи в 2017 году Голубая собака, обнаруженная в индустриальном районе Мумбаи в 2017 году
Розовые собаки на прогулке в одном из парков Москвы, 2007 год Розовые собаки на прогулке в одном из парков Москвы, 2007 год
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Голубая собака возле завода «Оргстекло» в городе Дзержинск Нижегородской области
Голубые собаки возле завода «Оргстекло» в городе Дзержинск Нижегородской области
Розовые собаки на набережной в Геленджике, 2017 год
Извалявшиеся в пищевом красители бульдоги из Таиланда, 2019 год. Хозяйка рассказала, что собаки не пострадали, но их долго пришлось отмывать
Голубая собака, которую обнаружили в Сербии в 2013 году
В греческом городе Схиматари в 2018 году щенка покрасили в красный цвет, чтобы продать дороже из-за необычной «окраски»
Собака, испачканная краской, которую обнаружили в февраля 2021 года в подмосковном Подольске
Бездомная собака, которую неизвестные покрасили из баллончика, обнаруженная в 2016 году в Ижевске
Голубая собака, обнаруженная в индустриальном районе Мумбаи в 2017 году
Розовые собаки на прогулке в одном из парков Москвы, 2007 год
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