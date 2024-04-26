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Россиянам объяснили, почему нельзя сжигать прошлогоднюю траву на даче

Депутат Чаплин: при сжигании прошлогодней травы выделяется опасный диоксин

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

При сжигании прошлогодней травы на даче выделяется вредное вещество диоксин, которое представляет угрозу здоровью людей и животных. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что при сжигании травы выделяется диоксин, это опасно для окружающей среды.

«Диоксин может проникать в организм человека через дыхательные пути, что представляет угрозу здоровью. И для животных это становится также опасно», — сказал он.

Депутат отметил, что частицы, содержащиеся в дыму, могут оказаться чрезвычайно токсичными, вызвать аллергические реакции и привести к проблемам с дыхательной системой.

До этого биолог Александр Кормилицын предупредил, что поджигание прошлогодней травы весной может нанести вред диким животным, потому что для них она является местом укрытия.

По его словам, горящая трава особенно опасна для зайцев и ежей, потому что их детеныши могут затаиваться в траве и не смогут убежать. Кроме того, вред наносится птицам, добавил биолог.

Ранее сухая трава вспыхнула на 6 тыс. «квадратах» в горах Кисловодска.

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