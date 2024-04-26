Аналитики рассказали, какие квартиры предпочитают покупать зумеры

Зумеры делают выбор в пользу эстетики: красивый вид из окна и дизайнерский интерьер были названы решающими факторами при выборе квартиры (в 34% и 30% случаев соответственно). Такие данные приводятся в исследовании, проведенном компанией Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За ЖК, который соответствует их ценностям и образу жизни, зумеры готовы платить: почти каждый второй опрошенный готов потратить от 12 до 15 млн рублей. При этом каждый пятый зумер все-таки ограничивает свой бюджет суммой не более 6 млн рублей. Еще 14% опрошенных рассматривают квартиры стоимостью от 6 до 12 млн рублей, 11% — от 15 до 20 млн рублей, и только 8% готовы раскошелиться на квартиры стоимостью более 20 млн рублей.

Это поколение отдает предпочтение ЖК с собственными зелеными зонами для отдыха, просторными лобби, а также фитнес-клубами и бассейнами (в 41%, 34% и 33% случаев). А вот парковочные места в самом ЖК не так важны для зумеров: только в 24% случаев опрошенные называли этот критерий как ключевой.

Близость к метро — на первом месте среди ключевых критериев окружающего пространства (42% случаев). Зумеры в целом не готовы тратить много времени на дорогу до работы или учебы: удаленность от этих локаций названа решающим фактором при выборе квартиры в 30% случаев. Следом по значимости для зумеров — благоприятная экологическая обстановка и развитая инфраструктура района (33% и 27% случаев).

Зумеры также хотят иметь рядом с ЖК торговые центры, поликлиники, медицинские и ветеринарные центры в 24%.

Любопытно, что для зумеров крайне важна также культурная жизнь района: близость концертных площадок и кинотеатров, театров, музеев и галерей оказались в топе инфраструктуры, которая должна быть в шаговой доступности по мнению зумеров (в 27% и 25% случаев соответственно).

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