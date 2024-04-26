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В ДНР заявили о переброске ракет ATACMS на территорию Украины

Cоветник главы ДНР Кимаковский: ракеты ATACMS уже находятся на Украине

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Mike Mareen/Shutterstock

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим данным, Запад уже доставил на территорию Украины ракеты ATACMS», — сказал Кимаковский.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных США, и уже использовала их в ходе боевых действий против России.

После объявления Вашингтона о передаче ВСУ ATACMS посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов напомнил, что такие боеприпасы уже поражали. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, чем именно Вооруженные силы России могут сбить ATACMS, а также почему при отражении американских дальнобойных ракет беспокоиться стоит не о технических сложностях, а об организационных.

Ранее в Кремле отреагировали на передачу дальнобойных ракет США Украине.

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