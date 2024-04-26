Защита обжалует приговор «крабовому королю» Кану

Защита «крабового короля» Олега Кана обжалует приговор по делу об убийстве по найму. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на одного из адвокатов бизнесмена, председателя коллегии адвокатов города Москвы Константина Трапаидзе.

По его словам, обжалование приговора даже не обсуждается, так как защита предпринимателя рассчитывала либо на возврат дела прокурору, либо на оправдательный приговор. Для этого якобы имеются все основания, заявил юрист.

«Мы полагаем, что суду невозможно будет обойти те доказательства, которые предоставила защита, и те факты, которые были вскрыты в ходе судебного следствия», — продолжил он.

25 апреля Приморский краевой суд приговорил Кана к 17 годам колонии. Бизнесмена признали виновным в организации убийства во Владивостоке в 2010 году. Самого обвиняемого на процессе не было.

До этого арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с бизнесмена Олега Кана и еще нескольких рыбопромышленников Дальнего Востока 358,7 млрд руб. за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам. Адвокаты предпринимателя, прозванного в СМИ «крабовым королем», настаивали на том, что их подзащитный умер в феврале прошлого года. В Генпрокуратуре считают, что это инсценировка.

Ранее адвокат заявил, что смерть «крабового короля» Кана подтверждена в Британии.