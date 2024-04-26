В Пекине прошла встреча госсекретаря США и главы МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И провел в Пекине встречу с госсекретарем США Блинкеном. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По его информации, после обсуждения интересующих обе стороны вопросов пройдет деловой обед с участием глав внешнеполитических ведомств.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечалось, что госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

25 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит Блинкена в КНР призван расшатать российско-китайскую связку.

До этого заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател сказал, что США могут усилить меры против Китая за вероятную поддержку оборонно-промышленного комплекса РФ.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».