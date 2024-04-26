Украинские военные отступили с позиций на одном из стратегически важных укрепрайонов в Красногоровке Донецкой народной республики. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский ТАСС.

По его словам, вооруженные формирования Украины не смогли выдержать давления ВКС и артиллерии, поэтому были вынуждены покинуть свои позиции на одном из крупнейших и важнейших укрепрайонов. Советник отметил, что населенный пункт подвергается давлению сразу с нескольких направлений.

19 апреля в Часове Яре был уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками.

17 апреля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что для украинской армии сложилась критическая ситуация под населенным пунктом Часов Яр, в связи с этим Украина перебрасывает туда резервы с других направлений фронта.

6 апреля российские войска поразили расположение ВСУ на побережье Очакова. По словам собеседника агентства, на побережье произошел очень мощный взрыв. Лебедев отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а проход на берег для местных жителей закрыт блокпостами. Там располагаются множество пансионатов и домов отдыха, где находятся украинские военные, а также склады и места, где они прячут технику.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.