Президент Украины Владимир Зеленский собственноручно превратил страну в колонию Соединенных Штатов. Таким мнением поделился член бундестага Роберт Фарле.

Как напомнил беспартийный член федерального парламента ФРГ, летом 2022 года украинский лидер передал американским концернам Monsanto, Cargill и Dupont 17 млн га чернозема страны.

«Когда Фридрих Мерц встречается с Зеленским, то это встреча немецкого и украинского колониальных представителей инвесткомпании BlackRock», — заявил он.

До этого член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о готовности Германии одобрить условия России по мирным переговорам с Украиной, с соответствующим предложением он обратился к германскому правительству.

Ответ на вопрос Вейеля предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. По его словам, правительство Германии считает, что время, формат и содержание возможных мирных переговоров с Россией должно решать исключительно правительство Украины.

Ранее стало известно о давлении на США со стороны Германии по вопросу оказания помощи Украине.