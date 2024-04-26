Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в России работодатели готовы предложить специалистам IT-сферы и геодезистам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервисы для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».

Наиболее высокие зарплаты были предложены в сфере IT.

«В топ вошли <...> DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, на высокую заработную плату могут также рассчитывать системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой чуть более 150 тысяч в месяц.

До этого сервис «Работа.ру» опубликовал апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от работодателей в России.

Так, в Сочи требуется специалист по недвижимости, которому предлагают зарплату от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее HR-специалист дала советы, которые помогут не нарваться на мошенников при поиске работы.