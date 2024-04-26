Белоруссия прописала в военной доктрине недопустимость нападения на другую страну

Белоруссия считает применение военной силы крайней мерой достижения политических целей и считает недопустимым развязывание агрессии против другой страны. Это следует из новой военной доктрины республики, опубликованной на национальном правовом интернет-портале.

Как говорится в документе, белорусская сторона рассмотрит возможность задействования военной силы «только после исчерпания возможностей использования политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологических и других мер в интересах обеспечения военной безопасности и обороны».

Минск полагает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для реализации комплекса превентивных мер стратегического сдерживания или ответных действий, направленных на недопущение военного конфликта с участием Белоруссии, отражения агрессии против республики и ее союзников. Также в тексте сказано, что Белоруссия может использовать военную силу «для защиты от противоправных насильственных действий с применением оружия, угрожающих конституционному строю, ее территориальной целостности и суверенитету, а также для выполнения задач обеспечения коллективной безопасности и поддержания международного мира и безопасности в соответствии с международными договорами» страны.

Отмечается, что Белоруссия будет считать своим противником государство или коалицию стран, а также любой негосударственный субъект, деятельность которых представляет военную угрозу республики или военно-политическим объединениям с участием белорусского государства.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл смысл новой военной доктрины Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.