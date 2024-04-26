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Экс-разведчик заявил, что посольства Украины участвуют в вербовке наемников

РИА Новости: посольства Украины работают как центры вербовки наемников

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Thomas Peter/Reuters

Посольства Украины работают как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Он заявил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) украинские посольства выполняли функции таких центров.

«Первые волонтеры, оказавшись в Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети», — продолжил Чинкуини.

Он также сказал, что провел тестирование имеющегося официального канала вербовки. По словам Чинкуини, кандидатам следует отправить письмо в централизованную службу на Украине и прикрепить файл, созданный после ввода их персональных данных на специальном сайте.

25 апреля в Следственном комитете России заявили, что свыше 3,1 тыс. иностранных наемников воюют на стороне Украины, в основном из США и Канады.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французские наемники на Украине находятся в тылу Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении и опасаются попасть на линию соприкосновения с ВС РФ.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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Операция на Украине
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