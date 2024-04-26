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В Китае заявили о стабилизации отношений с США, но есть детали

В МИД Китая заявили о стабилизации отношений с США, но есть негативные факторы

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Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что отношения между Китаем и США в целом стабилизировались, однако негативные аспекты продолжают усиливаться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество», — отметил Ван И.

Тем не менее он подчеркнул, что «отрицательные факторы в отношениях между Китаем и США продолжают нарастать и накапливаться».

До этого стало известно, что советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле.

Если Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран — членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации, написало агентство Bloomberg.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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