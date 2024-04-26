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ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области

Минобороны: на правом берегу Днепра уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Расчеты РСЗО группировки войск «Днепр» постоянно находятся в полной боевой готовности, уточнили в сообщении.

До этого в приграничном с Белгородской областью районе Украины была сорвана попытка украинских войск создать огневые точки для обстреливания территории России.

Сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по Белгородской области. Однако после получения точных координат они были уничтожены ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее российские РСЗО «Град» сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении.

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