США изначально планировали быстро разгромить Россию на Украине и затем перейти к противостоянию с Китаем. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Однако, по мнению эксперта, победить Россию США не удастся, и Украина обречена на поражение.

Джонсон отметил, что Москва будет определять ход конфликта и может захватить Киев и Одессу, а также нейтрализовать военных НАТО, поддерживающих киевские власти.

До этого Джонсон рассказывал, что некоторые батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отказываться выполнять приказы не только главнокомандующего Александра Сырского, но и президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, некоторые подразделения ВСУ Сырский перебросил на фронт, однако ему отказали. Джонсон считает, что такие эпизоды будут повторяться в украинской армии.

При этом экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Димино заявил, что США конструируют свою внешнюю политику по образцу фильмов от компании Marvel.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.