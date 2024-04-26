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Экс-агент ЦРУ раскрыл план по поражению России

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что США хотели нанести поражение России

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Александр Кряжев/РИА Новости

США изначально планировали быстро разгромить Россию на Украине и затем перейти к противостоянию с Китаем. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Однако, по мнению эксперта, победить Россию США не удастся, и Украина обречена на поражение.

Джонсон отметил, что Москва будет определять ход конфликта и может захватить Киев и Одессу, а также нейтрализовать военных НАТО, поддерживающих киевские власти.

До этого Джонсон рассказывал, что некоторые батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отказываться выполнять приказы не только главнокомандующего Александра Сырского, но и президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, некоторые подразделения ВСУ Сырский перебросил на фронт, однако ему отказали. Джонсон считает, что такие эпизоды будут повторяться в украинской армии.

При этом экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Димино заявил, что США конструируют свою внешнюю политику по образцу фильмов от компании Marvel.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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