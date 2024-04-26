В ДНР назвали предположительные цели ВСУ для ракет ATACMS

Целями для дальнобойных ракет ATACMS, переданных Украине Соединенными Штатами в рамках нового военного пакета, мог стать Мариуполь и объекты в городе. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Дальность до линии боевого соприкосновения может с легкостью свидетельствовать о том, что в ночь на среду наши средства ПВО сбили в районе Мариуполя ракеты ATACMS», — заявил Кимаковский.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Дальность новых ракет, переданных Вашингтоном Киеву, составляет до 290 км, что достаточно для попытки нанесения ударов в глубокий тыл.

До этого cоветник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся на Украине.

После объявления Вашингтона о передаче ВСУ ATACMS посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов напомнил, что такие боеприпасы уже поражали. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, чем именно Вооруженные силы России могут сбить ATACMS, а также почему при отражении американских дальнобойных ракет беспокоиться стоит не о технических сложностях, а об организационных.

Ранее в Кремле отреагировали на передачу дальнобойных ракет США Украине.