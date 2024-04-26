Россиянам объяснили, почему нельзя выучить язык по приложению

Приложения для изучения иностранного языка помогут в практике речи, расширении словарного запаса и тестировании уже полученных знаний. Однако их стоит использовать только в совокупности с другими инструментами обучения. Об этом «Газете.Ru» рассказала педагог и старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина.

«Если ученик осваивает английский под конкретный запрос, приложения могут помочь. Например, вы собрались в отпуск — в этой ситуации виртуальный помощник пригодится, чтобы прокачать тематическую лексику», — объяснила она.

По словам эксперта, у такого формата есть несомненные плюсы. Он доступнее, чем занятия с репетиторами. Большинство приложений бесплатно, а еще в них можно тренироваться в удобное время — не надо планировать полноценный урок и искать для него окно в графике. Многие ресурсы созданы в формате игр и квестов, а за прохождение уровней даются награды — это мотивирует учеников и подталкивает к активному обучению.

«Но иностранный язык — не просто набор слов, а полноценная система, каждый элемент которой взаимосвязан с остальными. Системное понимание языка и его освоение невозможно без участия компетентного специалиста. На начальном этапе обучения человеку важно выстроить «каркас», который послужит базой для всего обучения. В процессе изучения языка нужно получить структурные знания, передача и освоение которых возможна только при участии педагога и занятий по тренировке речи. Преподаватель поможет создать искусственную среду, которая позволит вывести конкретные знания в активную фазу, применить их на практике, корректируя уровень сложности с учетом проходимого материала. А еще преподаватель сможет исправить ошибки и персонализировать процесс с учетом ваших особенностей восприятия информации — приложение на такое не способно», — подчеркнула специалист.

Педагог отметила, что в какой-то момент у обучающегося может произойти демотивация, и это нормально. Учащийся будет чувствовать, что стоит на месте, поскольку так и не может свободно говорить. Чтобы обрести этот навык, необходимо регулярно тренироваться с партнером или посещать разговорные клубы — работы с приложением будет недостаточно.

«Большинство приложений не адаптированы для продвинутого уровня владения языком и не подстраиваются под цели ученика. Представьте, что вам нужно сдать CAE для работы за границей. Сложно представить программу, которая расскажет обо всех нюансах и персонализирует подготовку. Поэтому подготовка к экзамену потребует вовлеченности педагога — желательно того, у которого есть опыт работы с учениками с похожими целями», — рассказала она.

Чтобы выучить английский, необходимо заниматься с преподавателем — другие варианты могут быть лишь вспомогательными элементами процесса, заявила Калинина. Однако формат взаимодействия можно выбрать, опираясь на ваши цели и предпочтения.

«Это могут быть индивидуальные занятия с педагогом. Уроки будут полностью адаптированы под ваши приоритеты и расписание. Педагог будет осуществлять постоянный контроль вашей успеваемости, чтобы отслеживать прогресс и по необходимости вносить изменения в процесс, чтобы вы быстрее освоили язык. Плюс групповых уроков — много практических заданий на говорение, которые помогают преодолеть языковой барьер. А еще в коллективе повышается мотивация к усердной учебе, ведь иногда так интересно догнать и перегнать самых успешных студентов», — подчеркнула специалист.

А если вы, например, айтишник, которому важно разбираться в сложной профессиональной терминологии, можно выбрать специализированные курсы.

«Не исключайте приложения из списка своих инструментов по освоению английского, но и не воспринимайте их как единственный способ изучения языка. Они пригодятся для совершенствования знаний и автоматизации навыков, а преподаватель подберет подходящий вам формат, оценит текущий уровень и составит максимально эффективную программу обучения, которая приблизит вас к цели», — резюмировала Калинина.

Ранее педагог дала советы, как интегрировать изучение языка в повседневную жизнь.