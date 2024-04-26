У Днепровской флотилии появятся новые боевые корабли

Боевые катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар» станут основой Днепровской военной флотилии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр «Шмель» и быстроходные десантные катера 1206 шифр «Кальмар» из состава Каспийской флотилии. Все они будут оборудоваться «зонтиками» от беспилотников», — сообщил источник агентства.

Уточняется, что речь идет о системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) бронетехники, подобной той, которая установлена на так называемый «царь-мангал» — российский танк, который воюет на Красногоровском направлении.

Оба проекта боевых катеров предназначены для действий на мелководье с возможностью самостоятельного схода с мели.

До этого в Минобороны России назвали вооружение, которым усилят Днепровскую военную флотилию.

Ранее в НАТО признали свою роль в атаках ВСУ на Черноморский флот.