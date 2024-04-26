«Крабовый король» Кан заочно приговорен к 17 годам строгого режима. Бизнесмен объявлен в розыск Бизнесмена Олега Кана заочно приговорили к 17 годам тюрьмы за заказное убийство

«Крабового короля» Олега Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году убийства другого предпринимателя — Валерия Пхиденко. В марте адвокаты Кана сообщали о его смерти, однако Генпрокуратура посчитала это инсценировкой. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Приморский краевой суд заочно признал «крабового короля», рыбопромышленника Олега Кана виновным в организации убийства по найму и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

«Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определить исправительную колонию строгого режима. Объявить Кана Олега Кымхаковича в розыск, осуществление которого поручить УМВД России по Приморскому краю», — сообщили во время оглашения приговора.

Суд постановил, что срок наказания Кана будет начисляться с момента его задержания на территории России или передачи представителям РФ. После отбытия наказания ему будет запрещено покидать место жительства с 23:00 до 07:00, а также изменять его без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Он обязан будет являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. Пять пострадавших должны будут получить компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей каждый.

Защита бизнесмена намерена обжаловать приговор. Адвокат Константин Трапаидзе заявил, что обжалование приговора даже не обсуждается, так как защита предпринимателя рассчитывала либо на возврат дела прокурору, либо на оправдательный приговор. Для этого якобы имеются все основания, заявил юрист.

Адвокаты заявляют о смерти Кана

В марте адвокаты Кана попросили закрыть дело, утверждая, что предприниматель умер. В электронной базе Федеральной нотариальной палаты открыто наследственное дело на имя человека с идентичными ФИО и датой рождения, который умер 14 февраля 2023 года.

Адвокат Олег Суханов в качестве подтверждения смерти Кана предоставил свидетельство о смерти из Великобритании.

Генпрокуратура посчитала это инсценировкой, так как в загсах подобных сведений нет, а родственники Кана в загс не обращались, хотя законодательство обязывает обращаться с заявлением о смерти человека, если об этом стало известно.

Слухи о смерти Кана начали распространяться в сахалинских Telegram-каналах с конца февраля этого года — через две недели после даты смерти, указанной в карточке ФНП. В публикациях утверждалось, что рыбопромышленник скончался в Великобритании от рака поджелудочной железы, а похороны прошли в Южной Корее. Тогда ни адвокаты Кана, ни Приморский краевой суд не подтвердили эти данные.

Убийство по найму

В октябре 2023 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на его жизнь. 29 марта 2005 года в Южно-Сахалинске около входа в офис ООО «Кондор-транспорт» в Кана стреляли — в область грудной клетки и брюшной полости. По версии следствия, после этого он решил отомстить.

В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие до сих пор не обнаружило, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток якобы на деловую встречу, дав ему телефон, номер которого передал организатору убийства. Когда в октябре 2010 года бизнесмен пришел в ресторан «Три Богатыря», киллер застрелил его тремя выстрелами — в голову и грудь.

В 2023 году в отношении Кана завели еще одно дело, обвинив по четырем статьям, в том числе в создании преступного сообщества и контрабанде краба. Генпрокуратура обвинила его в контрабанде 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов на более чем 3,69 млрд рублей. По данным ведомства, в период с 2014 по 2019 год предприниматель незаконно поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию, представляя недостоверные сведения о цене товара при таможенном оформлении.

В марте суд обязал Кана и других ответчиков выплатить компенсацию в размере 358,7 млрд рублей за ущерб, причиненный «водным биологическим ресурсам». Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси общей стоимостью 21,8 млрд руб. Бизнесмен объявлен в международный розыск.