Экс-руководитель магаданской Росавиации отправлен в СИЗО

Магаданский городской суд отправил экс-руководителя Росавиации по Магаданской области под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — сообщили в суде.

Уточняется, что прежнего руководителя авиационного ведомства обвиняют в присвоении и превышении должностных полномочий в период с января 2022 года по декабрь 2023 года. Арестованный экс-руководитель Росавиации под различными предлогами оказывал давление на подчиненных с целью тем или иным способом увеличить собственную премию.

При этом суд принял решение ужесточить меру пресечения, так как до этого чиновник находился под домашним арестом.

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