Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-руководитель магаданской Росавиации отправлен в СИЗО

Суд отправил экс-руководителя Росавиации по Магаданской области под арест

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Магаданский городской суд отправил экс-руководителя Росавиации по Магаданской области под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — сообщили в суде.

Уточняется, что прежнего руководителя авиационного ведомства обвиняют в присвоении и превышении должностных полномочий в период с января 2022 года по декабрь 2023 года. Арестованный экс-руководитель Росавиации под различными предлогами оказывал давление на подчиненных с целью тем или иным способом увеличить собственную премию.

При этом суд принял решение ужесточить меру пресечения, так как до этого чиновник находился под домашним арестом.

До этого в Дагестане арестовали новых фигурантов по делу «Дагэнерго».

Ранее экс-директора «Гостеха» арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами