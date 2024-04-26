Выброшенная на берег моря в Приморье мина оказалась учебной

Снаряд, выброшенный на берег моря в Лазовском округе Приморья, оказался морской учебной миной и не представляет опасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фотографии снаряда, который был обнаружен на берегу бухты Кит в селе Глазковка Лазовского округа, быстро распространились в местных Telegram-каналах. Сообщалось, что возможно это реактивно-всплывающая авиационная мина PM-1.

Представитель ЕДДС Лазовского муниципального образования подтвердил, что найденный объект является морской учебной миной и не представляет угрозы. Специалисты Тихоокеанского флота выехали на место для проведения эвакуации.

До этого украинскую мину нашли на судоходном маршруте в Черном море. Сообщается, что она с 2022 года «бесконтрольно дрейфовала» в море — после начала спецоперации ВМС Украины разместили в море мины. Командование Черноморским флотом РФ предупредило об опасности мин на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.